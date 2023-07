Boris Palmer attackiert Luisa Neubauer: "Beschwört neue Gegnerschaft herauf"

Harte Zeilen gegen Luisa Neubauer (27)! Kaum ist er aus seiner Auszeit zurück, schon macht Boris Palmer (51) neue Schlagzeilen.

Von Johanna Baumann

Tübingen - Kaum ist er aus seiner Auszeit zurück, schon macht Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (51) neue Schlagzeilen. In einem Brief an Luisa Neubauer (27) kritisiert er die Klimaaktivistin aufs Äußerste.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (51) hat eine vierwöchige Auszeit hinter sich. © Jan-Philipp Strobel/dpa Das seitenlange Schreiben bezieht sich auf eine Rede, die Neubauer während Palmers vierwöchiger Auszeit im Zuge der Tübinger Mediendozentur gehalten hat. Im Brief, der am Dienstag in der "Welt" veröffentlicht wurde, nimmt der ehemalige Grünen-Politiker kein Blatt vor den Mund. So seien Neubauers Ansichten zum fossilen Lebensstil "nichts anderes als ein Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell, dem heute fast die ganze Welt nacheifert". Allgemein stellt er Neubauers Ansatz in der Klimapolitik infrage. Laut Palmer gehe die "Fridays for Future"-Aktivistin sogar so weit, dass sie "eine neue Gegnerschaft" herauf beschwöre.

"Ich verstehe die Verzweiflung, ich verstehe die Dringlichkeit, ich verstehe das Anliegen. Und doch komme ich zu dem Schluss, dass der von Ihnen vorgeschlagene Weg in die Irre führt", so der OB. Den Kampf für den Klimaschutz auf fast alles auszuweiten, was das Leben der meisten Menschen lebenswert mache oder als erstrebenswert gelte, erscheine dem 51-Jährigen von vornherein aussichtslos. Auch wenn es notwendig sei, wäre dieser Ansatz "von vornherein falsch".

In einem Brief attackiert Boris Palmer (51) Luisa Neubauers (27) Klimapolitik. © Fabian Sommer/dpa

Luisa Neubauer auf der Tübinger Mediendozentur