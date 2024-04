Geheim-Dreh mit Luisa Neubauer in Hamburg: Tritt sie in dieser Erfolgs-Serie auf?

Hamburg - Ganz in Schwarz gekleidet beugt sich Luisa Neubauer (28) über einen jungen Mann, der mit einer Ein-Mann-Sitzblockade eine Parkplatzeinfahrt blockiert und dabei ruft "Es gibt kein Recht ein SUV zu fahren". Doch bei der Szenerie handelt es sich nicht etwa um einen weiteren Klima-Protest mit der Aktivistin, sondern um Dreharbeiten für eine beliebte Amazon Prime -Serie.

Ludger Bökelmann (22) und Luisa Neubauer (28) bei den Dreharbeiten zur neuen "Die Discounter"-Staffel. © Lenthe-Medien/Röhe

Und bei dem jungen Mann handelt es sich auch nicht um einen Protestler, sondern um "Die Discounter"-Star Ludger Bökelmann (22), der aktuell wieder als Peter für die vierte Staffel der Hit-Serie vor der Kamera steht.

Vor dem Aldi-Markt in Hamburg-Jenfeld – der in der Serie zum "Discounter Kolinski" wird – ist am Sonntag mutmaßlich eine neue Folge mit Luisa Neubauer entstanden, wie Bilder vom Set zeigen.

Treu der Cameo-Tradition der Serie und dem Inhalt der Szene ist stark davon auszugehen, dass auch die Aktivistin wie zuvor schon Stars wie Peter Fox (52), Caro Daur (29) und Frederick Lau (34) sich selbst spielen wird.

Was bis jetzt über die neue Folge bekannt ist: Peter will mit einer Sitzblockade die Autos daran hindern, auf den Parkplatz des Discounters "Kolinski" zu fahren, als plötzlich Luisa Neubauer mit einem Stoffbeutel hinter ihm steht.

Offenbar war sie gerade im "Kolinski" einkaufen.