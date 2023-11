"Die Discounter"-Star: "Muss mich teilweise überwinden, so ein hirnverbranntes Zeug zu spielen!"

Berlin/Hamburg – Schon seit mehr als zwei Jahren überzeugt die Mockumentary " Die Discounter " mit einem hohen Impro-Anteil und Humor im Stil von Serien wie "Jerks" und "The Office" die Zuschauer und auch die am heutigen Mittwoch startende dritte Staffel wird die Fans der Serie nicht enttäuschen.

Ich muss sagen, Peter liebzugewinnen fällt mir meistens ziemlich schwer, außer in seinen ruhigen und zerbrechlichen Momenten, die er natürlich auch hat und welche in einem angenehmen Kontrast zu seinem doch meist nicht aushaltbaren Verhalten stehen.

Ludger: Die größte Herausforderung so einen Charakter wie Peter zu spielen liegt für mich darin, zu versuchen zwischen dem total grenzwertigen und ekelhaften Verhalten, welches er an den Tag legt, Momente zu finden in denen man vielleicht denkt: "Ah, guck mal, der hat ja auch eine ganz andere Seite".

TAG24: Ludger, Deine Rolle ist manchmal –zumindest für mich als Zuschauerin – schwer erträglich und kämpft gerade auch in der dritten Staffel mit Aggressionsproblemen. Was ist die größte Herausforderung so einen Charakter zu verkörpern und schafft man es trotzdem, diesen lieb zu gewinnen?

Trotz eines Umzugs in eine andere Filiale bleibt das altbekannte Chaos in und außerhalb des "Kolinski"-Teams das alte und sorgt auch wieder für zahlreiche Fremdscham-Momente.

TAG24: Flora und Peter kommen sich in der dritten Staffel sehr nah. Ihr spielt mit einem hohen Impro-Anteil, wie muss man sich das dann bei Liebesszenen vorstellen? Das sind ja oft die geskriptesten in einer Produktion.

Zum ersten Mal wintert und weihnachtet es bei "Die Discounter"! Aber nicht nur noch mehr nervige Kunden, sondern auch ein Ski-Ausflug erwartet das "Kolinski"-Team rund um Supermarktleiter Thorsten (Marc Hosemann, M., 53). © Prime Video_Christine Schroeder_Pyjama Pictures

TAG24: Hat sich Deine Einstellung oder auch Dein Einkaufsverhalten in Discountern/Supermärkten durch Deine Rolle verändert bzw. achtest Du auf irgendetwas mehr?

Ludger: Nein, meine Einstellung oder mein Einkaufsverhalten haben sich tatsächlich nicht geändert. Das Einzige, was ich immer nur wieder sehr sympathisch finde und was mich jedes Mal freut ist, wenn man im Supermarkt von Mitarbeitern erkannt wird und diese einem erzählen, wie es bei ihnen im Markt drunter und drüber gehen würde - genau wie in unserer fiktiven Supermarktkette.

TAG24: Kannst Du schon etwas über die vierte Staffel verraten? Die letzte Folge lässt ja erahnen, dass viele neue Probleme auf das Kolinski-Team zukommen werden.



Ludger: Leider kann ich noch gar nichts verraten - muss ja für alle spannend bleiben. Es wird auf jeden Fall wieder sehr lustig und sehenswert! So viel ist klar!

TAG24: Du bist von Anfang an bei "Die Discounter" dabei. Was macht die Serie für Dich persönlich so besonders und was denkst Du, ist es, was die Serie so erfolgreich macht?

Ludger: Was für mich die Serie persönlich so besonders macht, ist unser Ensemble und das komplette Team. Wir verstehen uns untereinander alle extrem gut und sind schon seit Beginn der ersten Staffel ein eingeschweißter Haufen. Ich denke, das ist auch das, was die Serie am Ende so erfolgreich macht, weil man als Zuschauer einfach merkt, dass wir viel Spaß beim Spielen haben und es durch den hohen Impro-Anteil sehr ehrlich und natürlich wirkt.

Die dritte Staffel von "Die Discounter" läuft ab dem heutigen Mittwoch (22. November) mit zehn neuen Folgen bei Amazon Prime Video.