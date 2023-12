Lukas Podolski gibt brisante Einblicke: Weltmeister schlug diesen Mega-Wechsel aus

Köln - Sechs Jahre hat Weltmeister Lukas Podolski (38) für den 1. FC Köln gespielt und dabei so einige Transferanfragen gesammelt. Auf eine Station hatte der Publikumsliebling allerdings gar keinen Bock.

Auf einen möglichen Wechsel nach China hatte der Familienvater allerdings keine Lust. "Da hätte ich 50 Millionen pro Jahr verdienen können. Die waren bekloppt und wollten mich verpflichten, als damals der Hype kam. Ich hab nur gesagt: Was soll ich da?", erinnert sich der 38-Jährige.

"Ich war mit denen in Verhandlung, als ich damals bei Bayern München war. Die haben meinen Berater und mich damals in München besucht und wollten mich vom Wechsel überzeugen", verriet der Linksfuß im Podcast des 1. FC Köln.

Dabei hätte "Prinz Poldi" in seiner Karriere zu weitaus namhafteren Klubs wechseln können. Unter anderem der amtierende Champions-League-Sieger Manchester City soll an den Diensten des Angreifers interessiert gewesen sein.

Aber nicht nur im Ausland stand der Ex-Kicker des FC Arsenal hoch im Kurs. Auch in der Bundesliga buhlten zahlreiche Klubs um den "Kölsche Jung". Neben dem Hamburger SV - fragte gleich zweifach an - war auch Borussia Dortmund an Poldi dran.

Am Ende lief er allerdings nur für den 1. FC Köln und den Rekordmeister aus München in der Bundesliga auf. "Der 1. FC Köln ist für mich alles. Der FC hat mich und meine Familie aufgenommen und hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin."

Sein Vertrag in der Heimat läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Und danach? "Das Alter kannst du nicht betrügen. Irgendwann ist der Akku leer."