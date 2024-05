Geständnis vor Sommerhaus-Einzug: Ex-GZSZ-Star Raúl Richter hat Vanessa Schmitt betrogen!

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28) ziehen zusammen ins "Sommerhaus der Stars". © Screenshot/Instagram/raulrichter (Bildmontage)

Zugetragen hat sich der Seitensprung schon vor einer ganzen Weile, nämlich vor zwei Jahren, wie Raúl Richter im Interview mit RTL verriet.

"Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen, und das war blöd", erklärte der 37-Jährige zerknirscht. Es sei nur eine einmalige Sache gewesen und auch nicht wieder vorgekommen, beteuerte er darüber hinaus.

Nach der Trennung des Promi-Paares im Juli 2022 machten schnell Fremdgeh-Gerüchte die Runde, nicht zuletzt angeheizt von Vanessa Schmitt selbst.

Raúl Richter hingegen hüllte sich in dieser Zeit in Schweigen und gab keine Stellungnahme ab. Erst jetzt folgte also die offizielle Bestätigung.

Für die Betrogene ist die Affäre inzwischen Vergangenheit. Doch Vanessa sagte auch: "Man kann verzeihen, aber man kann natürlich nie vergessen."