Mark Zuckerberg: So wertvoll ist sein Geburtstagsgeschenk

Dazu schrieb er: "Ich bin dankbar für meine ersten 40 Jahre! Priscilla hat eine kleine Party für mich geschmissen und ein paar Orte nachgebaut, an denen ich früher gelebt habe."

Noch vor seinem Geburtstag am 14. Mai machte sich der Facebook-Gründer selbst ein luxuriöses Geschenk: eine 300 Millionen teure und 118 Meter lange Super-Yacht. Das berichtete die " Sun ".

Im Garten ihrer Villa in Palo Alto, Kalifornien stellte die 39-Jährige wichtige Orte nach, die mit seiner Karriere verbunden sind. Dazu gehört unter anderem sein Kinderzimmer, in dem er programmieren gelernt habe oder sein Studentenwohnheim in Harvard.

In seinem Post bedankt sich der Multimilliardär außerdem für seine Geburtstagsgäste, die aus der ganzen Welt angereist seien, um mit ihm zu feiern.