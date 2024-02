Lukas Podolski plaudert über sein Privatleben: So hat er seine Frau kennengelernt

Lukas Podolski (38) lernte seine Frau im Jahr 2004 kennen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn er lernte damals seine heutige Frau Monika kennen. Sieben Jahre später gaben sich die beiden dann in einem kleinen Ort in Polen das Jawort. Jetzt hat "Poldi" verraten, wie er seine Gattin kennengelernt hat. "Ich war 17 und dann gab's einen Freund, der uns zusammengebracht hat", so der 130-fache Nationalspieler im MagentaTV-Podcast "More than Talking" von Verona Pooth (55).

Sein Kumpel habe damals zu ihm gesagt, dass dort auch eine Frau aus Polen lebe, die aus demselben Ort komme wie er selbst. "Die musst du mal kennenlernen", soll sein Freund ihm geraten haben.

Allerdings sei der damals 17-Jährige in seinen Anfangsjahren als Profi gar nicht an einer Beziehung interessiert gewesen.

Dennoch überzeugte ihn sein Kumpel sich mit Monika zu treffen. "Und seit diesem Tag bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammen", plauderte der Weltmeister von 2014 aus.