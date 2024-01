Luxusurlaub von Influencerin sorgt für heftige Diskussion: "Kann sich Normalverdiener locker leisten"

Influencerin Vanessa Tamkan verbrachte kürzlich ein Wochenende in einem Luxus-Ski-Resort. Das stieß nicht bei allen Followern auf Zuspruch.

Von Angelo Cali

Bensheim/Heidelberg - Ehrlichkeit bringt nicht immer nur positives Feedback mit sich! Das musste Vanessa Tamkan (26) am gestrigen Montag am eigenen Leib erfahren. Die Influencerin klärte in ihrer Instagram-Story über die Kosten für einen Ski-Trip auf - und erntete dafür kritische und teils spöttische Kommentare.

Angesichts ihrer Offenbarung über die Preise des von ihr besuchten Hotels gab es einige kritische Kommentare, mit denen sich Vanessa Tamkan (26) jedoch ausgiebig auseinandersetzte. © Montage: Instagram/vanessa.tamkan Gemeinsam mit ihrem Partner, Unternehmer Christoph Zöller, sowie einigen Freunden reiste die einstige "GNTM"-Finalistin, die 2019 freiwillig vor der finalen Entscheidung der Model-Show ausstieg, ins luxuriöse Schlosshotel Fiss im österreichischen Tirol. Da das Model aber nicht nur rein privat dort anreiste, sondern eine Kooperation den Hauptanreiz für die Reise setzte, rührte Vanessa verständlicherweise auch die Werbetrommel für das wunderschöne Ressort. Wichtig war ihr im Nachgang aber dabei auch, dass sie über die Preise des noblen Hotels aufklärte. So schilderte sie in ihrer Instagram-Story, dass eine Suite, in der sie und ihre Begleiter unterkamen, gut und gerne mal bis zu 1800 Euro in der Hauptsaison kosten kann - und zwar pro Nacht! Anhand einer Beispielrechnung zeigte sie zudem noch auf, dass vier Erwachsene so eine Woche Skiurlaub - zumindest Übernachtung und Hotel-Essen sowie -Getränke - für stolze 2800 Euro pro Person verbringen könnten. Promis & Stars Nach Mega-Diät! So viel hat Rebel Wilson wieder zugenommen Dass das nichts für den Otto Normalverbraucher ist, dürfte sicherlich auf der Hand liegen. Dennoch konnten einige Follower der 26-Jährigen wohl nicht anders, als diese Meinung auch an Vanessa direkt zu richten. So schrieb ein durchaus aufgebracht wirkender Zeitgenosse mit sarkastischem Unterton: "Kann sich der Normaldverdiener mit zwei Kindern doch locker leisten."

Thema Hotelpreise: Transparenz bei Kosten ist für Vanessa Tamkan seit jeher äußerst wichtig