Mit 63 Jahren erneut Vater: Dieser Sänger bekommt Baby mit 25 Jahre jüngerer Frau

Großbritannien - Der Mitbegründer und Frontmann der weltbekannten Band "Tears for Fears", Roland Orzabal (63), blickt nach schwierigen Jahren nun voller Hoffnung in die Zukunft: Gemeinsam mit seiner 25 Jahre jüngeren Frau erwartet er ein Kind.

Roland Orzabal (63) darf sich neben seinen zwei Söhnen über weiteren Nachwuchs freuen. © dpa/Chapman Baehler

Der 63-Jährige, der unter anderem bekannt ist für Songs wie "Shout", "Mad World" und "Everybody Wants to Rule the World", wird zum dritten Mal Vater.

Mit einem kleinen Lächeln im Gesicht präsentierte seine Frau Emily Rath Orzabal (38) stolz ihren Babybauch auf Instagram.

Doch das Leben von dem Sänger war nicht immer so harmonisch, wie The Sun berichtet.

2017 musste Orzabal den tragischen Tod seiner ersten Frau Caroline verkraften. Sie litt an Depressionen und starb im Alter von nur 54 Jahren an den Folgen von einer alkoholbedingten Demenz und Leberzirrhose.

Über 35 Jahre waren die beiden verheiratet und hatten gemeinsam zwei Söhne.