Madonna lässt Fans 90 Minuten warten, dann liefert sie eine gigantische Show

"Absolut fantastisch", "Es war ein Erlebnis" - hieß es in der Nacht zum Donnerstag in sozialen Medien nach Madonnas erstem Deutschland-Konzert ihrer Welttournee "The Celebration Tour". Rund 16.000 Fans feierten den Popstar am Mittwochabend in der fast ausverkauften Kölner Lanxess Arena.

In der knapp zweieinhalbstündigen Show präsentierte Madonna zahlreiche ihrer großen Hits. So waren "Like A Prayer", "Vogue" sowie der Song "Holiday" zu hören, mit dem ihr 1983 der internationale Durchbruch gelang. In den sozialen Netzwerken wurden danach viele Videos ihres spektakulären Auftritts geteilt.

Mit ihrer "The Celebration Tour" feiert die US-amerikanische Pop-Ikone gleich zwei Jubiläen: Zum einen ihren 65. Geburtstag, zum anderen die ersten 40 Jahre einer erfolgreichen Karriere, in der sich Madonna zu einem Weltstar entwickelte.

Ihr spektakulärer Auftritt in Köln war von einer bildstarken Bühnenshow, zahlreichen Tanzeinlagen und freizügigen Kostümierungen geprägt. Auch ihre Tochter Mercy James (17) erhielt in der Show einen Auftritt: Sie begleitete ihre Mutter bei "Bad Girl" am Piano.

Zunächst hatte Madonna allerdings die Geduld ihrer Fans herausgefordert. Die Show begann erst gegen 22 Uhr und damit eineinhalb Stunden später als angekündigt.