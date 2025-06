Sind Nico Legat und Nina Kristin noch ein Paar? Jetzt bringt ein Bekannter Licht ins Dunkel

Köln/Mallorca - Es sollte die große Liebe sein, doch inzwischen scheint es heftig zu kriseln bei Skandal- Promi Nico Legat (27) und Mallorca-Auswanderin Nina Kristin (43). Doch was ist dran an den Trennungsgerüchten?

Skandal-Promi Nico Legat (27) hat sich im Mai freiwillig in eine Klinik begeben, um seine Alkoholsucht unter Kontrolle zu bekommen. © Instagram/nico.legat (Screenshot)

Erst Ende März haben Nico und Nina Kristin ihre Liaison mit einigen Schnappschüssen in den sozialen Medien öffentlich gemacht - und sich seitdem als glückliches Pärchen inszeniert.

Nachdem sich der Sohn von Ex-Bundesliga-Star Thorsten Legat (56) allerdings im Mai in eine Klinik hat einweisen lassen, um seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen, ist es auffällig still um den 27-Jährigen und das ehemalige It-Girl geworden.

Hinzu kommt: Inzwischen wurden alle gemeinsamen Bilder von Nico und Nina Kristin von ihren Kanälen in den sozialen Medien gelöscht - und die beiden folgen sich nicht einmal mehr bei Instagram. In der bunten Welt der Social-Media-Stars eigentlich ein untrügliches Zeichen für ein feststehendes Liebes-Aus ...

Doch was ist wirklich dran an den Trennungsgerüchten? Dazu hat sich nun Promi-Shamane Leon Shankara, ein Bekannter von Nina Kristin, im "Blitzlichtgewitter"-Podcast geäußert und verraten: Die Beziehung von Nico und der Düsseldorferin liegt aktuell tatsächlich auf Eis.