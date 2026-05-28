Nicolas Cage heißt jetzt auch offiziell Nicolas Cage

Los Angeles - Dieser Hollywood-Star macht jetzt Ernst mit seinem Künstlernamen! Nicolas Cage (62) heißt inzwischen auch offiziell so, sogar im Ausweis.

Nicolas Cage (62) heißt seit Kurzem wirklich so, wie er sich seit Jahren nennt. © dpa/Invision | Andy Kropa

Geboren wurde der Oscar-Preisträger eigentlich als Nicolas Kim Coppola und gehört damit zur berühmten Filmfamilie um "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (87). Doch genau davon wollte er sich offenbar lösen.

Im Interview mit Variety erklärte Cage jetzt: "Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen."