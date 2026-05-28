Nicolas Cage heißt jetzt auch offiziell Nicolas Cage
Los Angeles - Dieser Hollywood-Star macht jetzt Ernst mit seinem Künstlernamen! Nicolas Cage (62) heißt inzwischen auch offiziell so, sogar im Ausweis.
Geboren wurde der Oscar-Preisträger eigentlich als Nicolas Kim Coppola und gehört damit zur berühmten Filmfamilie um "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (87). Doch genau davon wollte er sich offenbar lösen.
Im Interview mit Variety erklärte Cage jetzt: "Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen."
Sein neuer Nachname stammt übrigens ausgerechnet von Comic-Held Luke Cage und dem Avantgarde-Komponisten John Cage. Außerdem wollte der Schauspieler laut eigener Aussage einen "kurzen und knackigen" Namen, ähnlich wie James Dean (†24).
Titelfoto: dpa/Invision | Andy Kropa