"Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf": Supermodel macht Erkrankung öffentlich

5.156 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Cindy Crawford hat Blepharoptosis, eine Krankheit, bei der eines oder beide der oberen Augenlider herabhängen.

Von Saskia Hotek

Los Angeles - Frühmorgens ein Fotoshooting mit Cindy Crawford (60)? Undenkbar! "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht wacht erst um 9 Uhr auf", erklärte sie dem "People"-Magazin.

Cindy Crawford (60) hielt ihre Erkrankung bislang geheim. (Archivbild)
Cindy Crawford (60) hielt ihre Erkrankung bislang geheim. (Archivbild)  © dpa | Leonardo Munoz

Der Grund dafür ist Blepharoptosis, eine Krankheit, bei der eines oder beide der oberen Augenlider herabhängen.

Nach ihrem 50. Geburtstag stellte sie erste Veränderungen fest: "Ich konnte auf der Kamera sehen, dass meine Augen einfach nicht mehr so strahlend wirkten wie früher."

Visagisten mussten ihre Lider immer mehr hochheben, "um das Make-up dort aufzutragen".

Abhilfe schafften verschreibungspflichtige Augentropfen, die die Muskulatur im Lid stimulieren und es somit anheben.

Titelfoto: dpa | Leonardo Munoz

Mehr zum Thema Promis & Stars: