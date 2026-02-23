Magdalena Brzeska entging nur knapp OP: Darauf muss sie unbedingt achten

Frankfurt am Main - Glück im Unglück für Magdalena Brzeska! Die ehemalige Weltklassesportlerin und " Let's Dance "-Gewinnerin von 2012 hat einen Bandscheibenvorfall erlitten. Unter das Messer musste die 47-Jährige aber nicht.

Strahlend fit! Magdalena Brzeska (47) hat sich von ihrem Bandscheibenvorfall inzwischen wieder komplett erholt. © imago/Matthias Wehnert

Sie habe den Bandscheibenvorfall im vergangenen Jahr erlitten, erklärte Brzeska am Rande des 55. Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt gegenüber RTL. Inzwischen sei sie aber wieder fit.

Glück für die 26-fache Deutsche Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik und Teilnehmerin der Olympischen Sommerspiele 1996 in den USA: Ein operativer Eingriff – und die mit einem solchen oft verbundenen Folgen – war nicht notwendig.

Mit ausschlaggebend dafür dürfte der Umstand sein, dass die 47-Jährige auch nach dem Ende ihrer Karriere großen Wert auf Sport und Gesundheit legt. Die "Let's Dance"-Krone ist ein Beleg dafür.

Ihr Bandscheibenvorfall habe sich demnach wohl nicht zufällig in einer Phase ereignet, in der sie ihr Training vernachlässigt habe, glaubt sie. "Was für mich heißt, dass ich immer weiter trainieren und weiter Sport machen muss."