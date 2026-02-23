Überraschende Beichte: Das sagt Christina Hänni über ihre Ehe mit "DSDS"-Sieger

Thun (Schweiz) - Christina Hänni (35) hat im Netz mal wieder offen und ehrlich über ihre Ehe gesprochen. Eine Äußerung lässt dabei durchaus tief blicken!

Christina Hänni (35) hat in einer Instagram-Fragerunde neue Details aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen "DSDS"-Gewinner Luca Hänni (31) ausgeplaudert. © Henning Kaiser/dpa

"Ich war nie ein eifersüchtiger Mensch, aber ich muss sagen, dass das mit dem Alter zunimmt. Vor allem auch mit einem Kind. Ich bin viel zu Hause, während mein Mann viel unterwegs ist", gesteht die 35-Jährige im Rahmen einer Fragerunde mit ihren Fans bei Instagram.

Einen wichtigen Aspekt will Christina in diesem Zusammenhang aber nicht unerwähnt lassen. Wie sie in aller Deutlichkeit in einer weiteren Story klarstellt, sei sie nicht etwa eifersüchtig auf andere Frauen, sondern auf das Leben von Gatte Luca (31).

Dass sie so denke, wisse der einstige Gewinner der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" aber auch. Umso härter traf die Profitänzerin ihre diesjährige Ausbootung bei "Let's Dance". Hänni weiß erst seit wenigen Tagen, dass sie in der neuen Staffel, die am 27. Februar startet, nicht dabei ist.

Aufgrund ihrer Zwangspause sei sie jetzt noch mehr "neidisch auf die vielen Freiheiten" ihres Mannes, wie sie gegenüber ihrer Community offenbart. Ein Nutzer fragt daraufhin etwas frech und provokativ: "Wie wäre es mal, deinen Mann zu supporten?"