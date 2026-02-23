Überraschende Beichte: Das sagt Christina Hänni über ihre Ehe mit "DSDS"-Sieger
Thun (Schweiz) - Christina Hänni (35) hat im Netz mal wieder offen und ehrlich über ihre Ehe gesprochen. Eine Äußerung lässt dabei durchaus tief blicken!
"Ich war nie ein eifersüchtiger Mensch, aber ich muss sagen, dass das mit dem Alter zunimmt. Vor allem auch mit einem Kind. Ich bin viel zu Hause, während mein Mann viel unterwegs ist", gesteht die 35-Jährige im Rahmen einer Fragerunde mit ihren Fans bei Instagram.
Einen wichtigen Aspekt will Christina in diesem Zusammenhang aber nicht unerwähnt lassen. Wie sie in aller Deutlichkeit in einer weiteren Story klarstellt, sei sie nicht etwa eifersüchtig auf andere Frauen, sondern auf das Leben von Gatte Luca (31).
Dass sie so denke, wisse der einstige Gewinner der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" aber auch. Umso härter traf die Profitänzerin ihre diesjährige Ausbootung bei "Let's Dance". Hänni weiß erst seit wenigen Tagen, dass sie in der neuen Staffel, die am 27. Februar startet, nicht dabei ist.
Aufgrund ihrer Zwangspause sei sie jetzt noch mehr "neidisch auf die vielen Freiheiten" ihres Mannes, wie sie gegenüber ihrer Community offenbart. Ein Nutzer fragt daraufhin etwas frech und provokativ: "Wie wäre es mal, deinen Mann zu supporten?"
"Let's Dance"-Star Christina Hänni zweifelt: Macht zweites Kind alles kaputt?
Christinas Konter lässt nicht lange auf sich warten. "Wahre Unterstützung passiert abseits von den sozialen Medien. Ich und mein Mann sind so eng. Das, was er macht, kann er nur machen, weil ich so sehr seinen Rücken stärke", betont sie.
Es gebe niemanden, der Luca mehr unterstütze und mehr für ihn tue als sie. Bleibt denn da überhaupt noch Zeit für ein zweites Kind? Auch diese Frage kam in der Q&A-Runde mal wieder auf den Tisch.
Eine eindeutige Antwort kann die TV-Bekanntheit darauf derzeit nicht geben. Sie sagt: "Es gibt kein klares Ja und kein klares Nein. Wir genießen erst mal die Zeit mit dem ersten Kind." Ihre Tochter kam im Juni 2024 zur Welt. Der Name ist nicht bekannt.
Aktuell sei alles "so schön und perfekt", wie Christina im Austausch mit ihren Followern noch einmal hervorhebt.
Aus diesem Grund stelle sie sich aber auch immer wieder die Frage: "Wird es mit einem weiteren Kind noch schöner oder macht man damit etwas kaputt?"
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa