Natalia Wörner empört: "Eine der größten Ohrfeigen" in Deutschland
Berlin - Ob bei Tsunamiopfern, gegen häusliche Gewalt oder für die Kindernothilfe – Natalia Wörner (58) packt an. Was sich ihrer Ansicht nach trotzdem ändern muss, verriet sie jetzt.
"Ich habe 2004 den Tsunami erlebt und mit Mitstreitenden den Verein Tsunami Direkthilfe e. V. gegründet", gesteht die 58-Jährige im Gespräch mit teleschau. Mit diesem hätten sie Spenden gesammelt und Projekte in den unterschiedlichsten asiatischen Ländern auf die Beine gestellt.
Durch diese Arbeit seien viele Organisationen auf sie aufmerksam geworden und baten sie, sich mit ihnen zu verbinden und als Botschafterin tätig zu sein. So auch die Kindernothilfe. "Es ist eine lange Tradition in meinem Leben geworden, für die ich sehr dankbar bin", so die Schauspielerin.
Zudem engagiert sie sich für Frauen in Not – ein Einsatz, der sich auch in ihren Rollen widerspiegelt. "Es ist gewollt und notwendig. Ich finde, wir haben alle die Möglichkeit, in unseren Berufen jeweils unsere eigene Haltung hereinzutragen, wenn wir sie denn überzeugend finden", erklärt die TV-Bekanntheit.
Besonders gravierend empfindet sie die Unterfinanzierung von Frauenhausplätzen, Personal und Ausstattung in den Einrichtungen.
Für sie sei es "eine der größten Ohrfeigen, die ein so reiches Land wie Deutschland jeden Tag nach wie vor verteilt".
Natalia Wörner engagiert sich politisch – aber parteilos
Ein Anliegen, das ihr ebenso wichtig ist, betrifft die Pflege und Betreuung älterer Menschen. "Das ist eine Katastrophe, und ich finde, ältere Menschen werden wirklich nicht gut behandelt in diesem Land", räumt Natalia ein. Hätte sie mehr Entscheidungsgewalt in Deutschland, stünde dies ganz oben auf ihrer Agenda.
Einen Schritt in die Politik würde sie dennoch nicht wagen. "Ich bin ja als Schauspielerin viel freier, als wenn ich mich irgendeiner Partei anschließen und mich in einem Fraktionszwang mit einer Maulschelle versehen lassen würde", erklärt der "Unter anderen Umständen"-Star.
Ihrer Meinung nach kann man als Künstler mindestens genauso politisch und sogar viel freier darin sein.
Am Montag, 23. Februar, zeigt das ZDF um 20.15 Uhr die Jubiläumsfolge von "Unter anderen Umständen". Wörner spielt in der Krimi-Reihe zum 25. Mal und seit 20 Jahren die Kommissarin Jana Winter.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa