Natalia Wörner empört: "Eine der größten Ohrfeigen" in Deutschland

Berlin - Ob bei Tsunamiopfern, gegen häusliche Gewalt oder für die Kindernothilfe – Natalia Wörner (58) packt an. Was sich ihrer Ansicht nach trotzdem ändern muss, verriet sie jetzt.

Natalie Wörner (58) engagiert sich seit vielen Jahren für verschiedene Hilfsprojekte. © Soeren Stache/dpa

"Ich habe 2004 den Tsunami erlebt und mit Mitstreitenden den Verein Tsunami Direkthilfe e. V. gegründet", gesteht die 58-Jährige im Gespräch mit teleschau. Mit diesem hätten sie Spenden gesammelt und Projekte in den unterschiedlichsten asiatischen Ländern auf die Beine gestellt.

Durch diese Arbeit seien viele Organisationen auf sie aufmerksam geworden und baten sie, sich mit ihnen zu verbinden und als Botschafterin tätig zu sein. So auch die Kindernothilfe. "Es ist eine lange Tradition in meinem Leben geworden, für die ich sehr dankbar bin", so die Schauspielerin.

Zudem engagiert sie sich für Frauen in Not – ein Einsatz, der sich auch in ihren Rollen widerspiegelt. "Es ist gewollt und notwendig. Ich finde, wir haben alle die Möglichkeit, in unseren Berufen jeweils unsere eigene Haltung hereinzutragen, wenn wir sie denn überzeugend finden", erklärt die TV-Bekanntheit.

Besonders gravierend empfindet sie die Unterfinanzierung von Frauenhausplätzen, Personal und Ausstattung in den Einrichtungen.

Für sie sei es "eine der größten Ohrfeigen, die ein so reiches Land wie Deutschland jeden Tag nach wie vor verteilt".