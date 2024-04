"Magnum"-Star Tom Selleck blickt auf seine Karriere zurück: "Ich wollte einfach nur einen Job haben"

Los Angeles (USA) - Als Hauptfigur in der TV-Serie "Magnum" wurde Tom Selleck (79) weltberühmt. In seinen Memoiren blickt der US-Schauspieler nun auf seine "zufällige Karriere" zurück.

Für die Rolle wurde Selleck mit einem Emmy und einem Golden Globe Award ausgezeichnet und erhielt als damaliger Frauenschwarm Auszeichnungen wie "God's Gift to Women" oder "Sexiest Man of America".

"Die Leute sagten immer: 'Oh, er ist von der Schauspielerei infiziert' oder 'Er will ein Star sein' - doch so habe ich nie in meinem Leben geredet. Ich wollte einfach nur einen Job haben und arbeiten", sagte Selleck im Exklusiv-Interview mit People .

Jahrelang stand er als Fernsehstar auf der Bühne, heute bevorzugt Tom Selleck sein Privatleben in Kalifornien. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach "Magnum" konnte Selleck auch in einigen Filmen das Publikum begeistern, so etwa in "Quigley der Australier", "Noch drei Männer, noch ein Baby" oder "In & Out".

Nach vielen Jahren im Hollywood-Rampenlicht zieht der 79-Jährige heute ein ruhiges Leben vor. Auf seinem 1988 gekauften Anwesen in Kalifornien kümmert er sich um Avocado-Bäume und Wildblumen - was angesichts der zunehmenden Hitze- und Dürreperioden nicht leicht ist. "Eine Zigarre und ein Glas Whiskey sind eine schöne Art, den Tag zu beenden", so der US-Amerikaner.

Seine Frau Jillie lernte Selleck 1983 in London kennen, 1987 heirateten die beiden. Im folgenden Jahr kam Tochter Hannah zur Welt. Der Gedanke, etwas über sein Leben aufzuschreiben, hatte den Star zunächst verunsichert - seine Memoiren "You Never Know" kommen am 4. Mai in die Bücherregale.

"Es ist wirklich die Geschichte einer zufälligen Karriere", meint der TV-Star. "Ich hatte nie einen Schauspielkurs besucht. Ich hatte keine Ausbildung, keinen Wunsch." Das Schauspiel sei ein langer Weg, betonte Selleck. Es gehe nicht nur um Erfolge, sondern auch ums Scheitern und um zahlreiche Rückschläge.

"Ich habe ein sehr gutes Leben gehabt, ein sehr glückliches Leben. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich mir vorgestellt habe, aber ich bin sehr dankbar dafür."