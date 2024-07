Mallorca-Drama um Peggy Jerofke geht weiter! "Ihr würdet mir das nicht glauben"

Mallorca (Spanien) - Das Drama um Peggy Jerofke (48) hat ein neues Kapitel! Zum Start in die neue Woche hat sich die TV-Auswanderin mit einem gewaltigen Update zu ihrer Auto-Attacke gemeldet.

Das Kapitel rund um ihr kaputtes Auto hat bei Peggy Jerofke (48) eine neue Stufe erreicht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Zur Erinnerung: Erst am Sonntag hatte die "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin über zahlreiche Kratzer und einen platten Reifen an ihrem Auto berichtet.

Unbekannte sollen es offenbar auf ihre Familie samt Verlobtem Steff Jerkel (54) und Töchterchen Josephine (5) abgesehen haben. Trotz der Tatsache, auf der beliebten Sonneninsel "keine Feinde zu haben", ist nun die nächste Eskalationsstufe gezündet.

Voller Panik und in heller Aufregung hatte sich am Montag ihre Köchin gemeldet und von Schäden am Auto berichtet. "Ich dachte, sie meint meinen Kratzer. Nein, jetzt ist mir jemand gegen das Auto gefahren."

Fein säuberlich festgehalten in ihrer Instagram-Story konnten ihre Fans nur kurze Zeit später einen Blick auf ihren mittlerweile arg in Mitleidenschaft gezogenen Wagen erhaschen. "Wenn ihr es nicht sehen würdet, ihr würdet es mir wirklich nicht glauben."