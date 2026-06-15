Trennungsdrama um Martin Semmelrogge geht weiter: Hat Ex-Frau Facebook-Post gefälscht?

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Das Drama um das Ehe-Aus von Martin Semmelrogge und seiner Regine geht weiter. Ex Regine soll das Trennungs-Dementi auf Facebook gefälscht haben.

Von Emelie Herrmann

Mallorca - Das Drama um das Ehe-Aus von Martin Semmelrogge (70) und seiner Regine (56) geht in die nächste Runde.

Ex Regine (56) soll das Trennungs-Dementi im Namen von Martin Semmelrogge (70) verfasst haben.
Ex Regine (56) soll das Trennungs-Dementi im Namen von Martin Semmelrogge (70) verfasst haben.  © IMAGO / Oliver Langel

Am Freitag hatte Semmelrogge gegenüber Bild die Trennung von seiner dritten Ehefrau Regine verkündet. Kurz nach Veröffentlichung des Artikels der Rückzieher.

Auf seinem offiziellen Facebook-Account schrieb der TV-Star: "Der Artikel ist eine bodenlose Frechheit". Semmelrogge dementierte sein angebliches Ehe-Aus und rechnete gnadenlos mit der Bild ab.

Am Samstagabend dann die erneute Wendung. Wie das Blatt erfahren haben will, soll der Facebook-Post gar nicht von dem 70-Jährigen stammen. Verfasserin des Beitrags soll seine Noch-Ehefrau Regine gewesen sein!

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"Ich kenne das nicht. Ich habe das nicht geschrieben. Ich habe keine Zugangsdaten mehr und komme sowieso nur noch von einem alten Handy da drauf. Regine hat das alles", so Semmelrogge über das Posting.

Regine habe auch den Job als seine Managerin übernommen, die Verantwortung und Zugänge seiner Social-Media-Konten lägen dementsprechend bei der 56-Jährigen. Hat sie nun etwa die Zugänge dazu genutzt, um ein öffentliches Dementi ihrer Trennung in Umlauf zu bringen?

Facebook-Post verschwindet kommentarlos

Als Bild Regine Semmelrogge mit den Vorwürfen konfrontierte, den Beitrag im Namen ihres Ex verfasst zu haben, sei der Post umgehend und kommentarlos gelöscht worden.

Der Schauspieler selbst geht mit der Trennung offen um: "Ich musste einen Schlussstrich ziehen. Ehe, Ende Gelände".

Die beiden würden bereits an getrennten Adressen leben. Aus Rücksicht auf Regine wolle sich Semmelrogge zu den Hintergründen aber nicht näher äußern.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

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