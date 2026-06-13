Ehe-Aus nur erfunden? Martin Semmelrogge hetzt gegen "Schmierblatt" und veröffentlicht Handynummer

Mallorca - Maximale Verwirrung nach der angeblichen Trennung von Schauspieler Martin Semmelrogge (70) und seiner Regine (56) !

Schauspieler Martin Semmelrogge (70) ist nach einem Artikel über seine angebliches Ehe-Aus richtig sauer. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Am Freitagabend soll Semmelrogge gegenüber "Bild" offen über das Aus seiner dritten Ehe gesprochen haben: "Wir haben es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen", habe der 70-Jährige laut dem Bericht gesagt.

Doch kurz nach Veröffentlichung des Artikels tobte Semmelrogge und ließ seinen Frust in einem Facebook-Beitrag aus: "Der Artikel ist eine bodenlose Frechheit", schrieb er.

Aber damit nicht genug: Semmelrogge bezeichnete die Bild als "Schmierblatt" und veröffentlichte gar die Handynummer jenes Bild-Autors, der zuvor den Artikel über die Scheidung verfasst hatte.

"Wer Fragen hat zu meinem angeblichen Ehe-Aus und meiner angeblichen Trennung von meiner lieben Frau Regine Semmelrogge kann gerne den fiesen Schreiberling vom Schmierblatt Bild {...} selbst anrufen. Er geht nämlich nicht mehr ans Telefon. Die Nummer könnt ihr gerne haben, verbreitet und teilt sie gerne weiter!"

Offenbar sind der TV-Star und seine "liebe Frau Regine" also weiterhin ein Paar. Was genau in der Berichterstattung falsch gelaufen ist, blieb dagegen unklar.