Ehe-Aus nur erfunden? Martin Semmelrogge hetzt gegen "Schmierblatt" und veröffentlicht Handynummer
Mallorca - Maximale Verwirrung nach der angeblichen Trennung von Schauspieler Martin Semmelrogge (70) und seiner Regine (56)!
Am Freitagabend soll Semmelrogge gegenüber "Bild" offen über das Aus seiner dritten Ehe gesprochen haben: "Wir haben es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen", habe der 70-Jährige laut dem Bericht gesagt.
Doch kurz nach Veröffentlichung des Artikels tobte Semmelrogge und ließ seinen Frust in einem Facebook-Beitrag aus: "Der Artikel ist eine bodenlose Frechheit", schrieb er.
Aber damit nicht genug: Semmelrogge bezeichnete die Bild als "Schmierblatt" und veröffentlichte gar die Handynummer jenes Bild-Autors, der zuvor den Artikel über die Scheidung verfasst hatte.
"Wer Fragen hat zu meinem angeblichen Ehe-Aus und meiner angeblichen Trennung von meiner lieben Frau Regine Semmelrogge kann gerne den fiesen Schreiberling vom Schmierblatt Bild {...} selbst anrufen. Er geht nämlich nicht mehr ans Telefon. Die Nummer könnt ihr gerne haben, verbreitet und teilt sie gerne weiter!"
Offenbar sind der TV-Star und seine "liebe Frau Regine" also weiterhin ein Paar. Was genau in der Berichterstattung falsch gelaufen ist, blieb dagegen unklar.
Gewiss ist sicherlich, dass der Bild-Redakteur sich eine neue Handynummer zulegen sollte. Semmelrogge hat auf Facebook über 26.000 Follower. In der Kommentarspalte unter seinem neuesten Beitrag ließen einige davon bereits durchsickern, die veröffentlichte Nummer angerufen zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: Swen Pförtner/dpa, Felix Hörhager/dpa