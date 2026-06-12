Ehe-Aus bei Martin Semmelrogge: "Ende Gelände"

Mallorca - Aus, das Spiel ist aus: Martin Semmelrogge (70) hat seiner dritten Ehe den Stecker gezogen.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Martin Semmelrogge (70) und seine Regine (56). © Swen Pförtner/dpa

Das TV-Schlitzohr und seine Regine (56) gehen ab sofort getrennte Wege, wie die Bild berichtet. Die Zeitung sprach auch mit dem Schauspieler, der kein Blatt vor den Mund nahm.

Demnach wohnt Regine sogar schon in einer eigenen Wohnung. Alle Versuche, die Ehe in den vergangenen Monaten zu retten, seien gescheitert.

"Ja, das war’s. Abpfiff! Finito", bestätigt Semmelrogge.

Die vergangenen Monate seien für ihn eine enorme Belastung gewesen: "Wir haben es irgendwie noch einmal versucht. Aber irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen."

Im Herbst 2023 hatten Semmelrogge und Regine spontan in Florida geheiratet. Zuvor waren sie bereits seit Jahren gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch die Liebe wollte nicht halten.