"Ich werde dich nie vergessen": Malte Zierden trauert um tierischen Freund

Seit Anfang 2022 ist die Stadttaube Oßkar immer wieder zum Fensterbrett von Malte Zierden (32) gekommen. © Bildmontage: Screenshots Instagram/maltezierden

Doch dass der Taubenfreund von Influencer Malte Zierden (32) das Futter von seiner Handfläche pickt, wird in Zukunft nicht mehr stattfinden. Denn sein geliebter Vogel, mit dem er eine ganz besondere Freundschaft pflegte, ist am Freitag gestorben.

"Für viele warst du nur eine Stadttaube, für mich warst du mein bester Tauben-Freund", schreibt der Tierschützer auf Instagram und teilt dabei einige gemeinsame Fotos und Videos der beiden als emotionalen Rückblick.

Die Freundschaft begann unscheinbar, als die Taube Anfang 2022 eines Tages an seinem Fenster auftauchte. Doch aus diesem zufälligen Moment wurde eine tägliche Routine und schließlich eine tiefergehende Bindung. "Als du das erste Mal an mein Fenster gekommen bist, wusste ich nicht, dass eine Taube mein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird", schreibt der Influencer weiter.

Die besondere Verbindung zu Oßkar nutzte der Tierschützer und nahm den fast täglichen Tauben-Content zum Anlass, um mit negativen Vorurteilen gegenüber Tauben aufzuräumen. Heute engagiert sich Malte unter anderem für den Verein der Hamburger Stadttauben.

"Du hast mir gezeigt, was wirklich wichtig ist: einen Platz zu schaffen, an dem Tiere in Frieden leben können", so der 32-Jährige in seinem Beitrag weiter. Sein Grundsatz: Auch Tauben verdienen es, respektiert und würdevoll behandelt zu werden.