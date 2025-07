Malte Zierden und Taube Oßkar für immer vereint: Follower machen sich lustig

Hamburg - Die romantische Geschichte von Malte Zierden (32) und Taube Oßkar hat ein neues Kapitel. Seit Freitag sind die beiden als Mini-Variante in Hamburg zu sehen. Follower verspotten den Influencer.

Alles in Kürze

Und so hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Follower den gebürtigen Ostfriesen auf die Schippe nahmen.

Dass es bei dieser Größe schwierig ist, einen Menschen originalgetreu nachzustellen, ist verständlich. Die Figur, die Malte Zierden da stolz in die Kamera hält, hat aber tatsächlich recht wenig mit dem Original zu tun.

"Die haben für Oßkar einfach eine Miniaturfigur gemacht, und die wird jetzt im Miniaturwunderland verewigt", erzählte der 32-Jährige gerührt in seiner Instagram -Story.

"Ich sterbe einfach, das ist so süß", sagte Malte Zierden, als er die winzige Version seines verstorbenen gefiederten Freundes in den Händen hält.

Obwohl Fans sich über die Figur lustig machten, war Malte Zierden stolz auf den Einzug ins Miniaturwunderland. © Bildmontage: Screenshots Instagram/maltezierden

Der sympathische Tierfreund nahm den Spott allerdings wie gewohnt mit Humor und teilte die Antworten auf die Story mit seinen Fans.

"Die Figur hat was von einem 80er-Jahre-Pornostar", schreibt ein Follower etwa. Ein anderer macht eine Fotomontage und setzt neben die Figur ein Bild von Wolfgang Petry aus den 80er-Jahren, garniert mit den Worten "See no difference". (Zu Deutsch: "Sehe keinen Unterschied")

Über den Spott wird Malte Zierden schnell hinwegkommen. Dem Tierschützer, der für das Tierwohl auch immer wieder sein Leben im Kriegsgebiet riskiert, ist bei dem Besuch in der Hamburger Sehenswürdigkeit nämlich etwas aufgefallen.

"Ich habe im ganzen Miniaturwunderland nicht eine einzige Taube entdeckt", so Zierden. Oßkar ist also der Erste seiner Art, der dort nun zusammen mit dem Influencer auf einem gelben Balkon einzieht. Und das auch noch ganz in der Nähe von Oma Lotti und TikTok-Pfleger Rashid.

"Ich glaube, Oßkar wäre ziemlich stolz auf uns. Durch ihn sehen so viele Menschen Tauben jetzt mit anderen Augen", sagte Zierden und hat damit höchstwahrscheinlich recht.