Malte Zierden lügt Freundin mit "Durchfall des Jahrhunderts" aus rührendem Grund an

"Ich habe Phia gerade gesagt, dass ich nicht mit Gassi gehen kann, weil ich den Durchfall des Jahrhunderts habe. Das war leider eine komplette Notlüge, weil ich sie mit diesem Video überraschen will", startete Malte Zierden am gestrigen Freitag seine Instagram-Story.

Und seine Follower ließen ihm nicht im Stich und unterstützen seine rührende Aktion: Am heutigen Samstagmorgen wachte Phia zu der Nachricht auf, Platz fünf auf der Amazon-Bestseller-Liste erklommen zu haben. Nur um kurze Zeit später völlig sprachlos mitzuteilen, dass ihr Buch "Bombenkopf" jetzt auf Platz 1 ist.

"Ich bin ehrlicherweise noch ein wenig in Schockstarre und weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Mein Herz pumpt die ganze Zeit so doll und meine Gedanken sind gar nicht mehr gesammelt, weil ich so aufgeregt, aufgedreht, glücklich und unfassbar dankbar bin", so die 25-Jährige.