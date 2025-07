Manager plant Riesen-Event zum 80. Geburtstag: DDR-Stars feiern Fete für Achim Mentzel (†69)

Doch 2016 starb er an einem tückischen Hinterwandinfarkt - mit nur 69 Jahren. Erst bei der Obduktion kam heraus, dass Mentzel an einem nicht erkannten Herzfehler gelitten hatte.

Achim Mentzel war immer für einen Spaß zu haben. © imago/Rainer Weisflog

Hartmut half Achim beim Hausbau. Achim half Hartmut beim Schweineschlachten in Schmorkau, zweimal sind sie mit ihren Frauen sogar gemeinsam in den Urlaub gefahren - einmal nach Plau am See, einmal nach Stralsund.

"Doch das war keine Erholung", winkt Richter ab. "Achim war einfach zu populär, musste alle naselang Autogramme geben - einmal sogar beim Ballspielen in Badehose. Da forderte er eine junge Frau auf: 'Bück dich', damit er auf ihrem Rücken seine Autogrammkarte unterschreiben konnte. So war er eben."

Für den 80. Geburtstag nächstes Jahr hat Richter die Crème de la Crème der DDR-Künstler für eine ein- und letztmalige Gala eingeladen.

Danach geht er in Managerrente: "Das Geburtstagsevent wird mein letzter Job für Achim."