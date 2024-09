Marc Martel bringt Queen nach Hamburg: "Habe nicht gewusst, wer das war!

Hamburg - Der kanadische Sänger Marc Martel (47, "Bohemian Rhapsody") brachte die ikonische Musik von "Queen" mit "ONE VISION OF QUEEN" am Freitagabend nach Hamburg in die Barclays Arena und machte Freddie Mercury (†45) damit bereits zum dritten Mal in der Hansestadt alle Ehre.

Marc Martel (47, M.) mit seiner Band. (Archivbild) © Chrystal K. Martel

Freddie Mercury starb am 24. November 1991. Vergessen sind weder seine Stimme, noch er als Person.

Marc Martel (47) huldigte ihm mit einer Show, die kaum einen "Queen"-Fan auf seinem Platz halten konnte. Vielleicht hätten einige, die die Show noch nie gesehen haben, eine gelbe Jacke, oder gar den für Freddie Mercury typischen Schnurrbart erwartet.

Der 47-Jährige will jedoch genau das nicht. "Wir machen die Dinge gerne ein bisschen anders. Bei 'One Vision of Queen' geht es nur um die Musik. Nehmen wir sie und lassen sie (für sich) weiter sprechen."

Und das tat sie! Darunter Hits wie "Killer Queen", "Under Pressure", "A Kind of Magic", "I Want to Break Free", "Radio Ga Ga" - mit dazugehöriger Hände-Klatsch-Performance - und selbstverständlich auch "Bohemian Rhapsody".

Schloss man die Augen, konnte man manchmal sogar ganz kurz meinen, Freddie Mercury himself schmetterte noch einmal seine größten Hits.