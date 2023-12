Marco Schreyl führte "Parallelleben": Ist DAS der Grund für seinen RTL-Rausschmiss?

Zu den Vorwürfen öffentlich Stellung bezogen hat der ehemalige DSDS- und "Supertalent"-Juror bislang nicht. In einem Podcast (" book:deluxe - Der Büchertalk mit Bärbel Schäfer ") deutet er nun jedoch an, was der Ursprung seines mutmaßlich schwierigen Verhaltens am TV-Set gewesen sein könnte.

Der Moderator berichtet, wie sehr ihn die schwere Erkrankung seiner Mutter belastet hat. © Roberto Pfeil/dpa

Durch die Erbkrankheit veränderte sich das Wesen seiner Mutter. Sie habe sich in eine "eigenartige Person" verwandelt, sei kalt, abweisend und kontrollsüchtig geworden, erinnert sich der gebürtige Erfurter.

Es sei eine "ganz schlimme Zeit" gewesen, in der er sich Anderen nur schwer anvertrauen konnte, so Schreyl. "Menschen, die zu der Zeit mit mir gearbeitet haben, haben wahrscheinlich gedacht: 'Was ist mit dem eigentlich los? Warum ist der so dünnhäutig? Warum springt er bei der kleinsten Kleinigkeit an, warum kannst du mit dem gerade gar nicht reden?'", reflektiert er sein Verhalten.

"Du hattest immer ein Parallelleben voller Sorgen", erkennt seine Gesprächspartnerin Bärbel Schäfer (59), die sich aus eigener Erfahrung bewusst ist, welcher Druck auf Moderatoren lasten kann.

Die Ex-Talkshow-Gastgeberin weiß: "Du hattest Samstagabend-Shows. Und wir kennen das alle, Backstage Viertel nach acht geht das Rotlicht an, man hat die Team-Besprechung, man hat die Proben, dann telefonierst du noch mit dem Arzt und fährst zwischen deinen ganzen Produktionen natürlich hin, weil du dir Sorgen machst ..."

Tatsächlich sei seine Seele zerrissen gewesen, bestätigt Schreyl. Inwiefern sich das Erlebte noch bis heute auf sein Verhalten im Job auswirkt und dementsprechend mit seinem RTL-Abgang in Verbindung stehen könnte, ließ er offen.