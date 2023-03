Mareile Höppner raubt Fans im hautengen Mega-Dress den Atem!

Mareile Höppner (45) zeigt sich im hautengen Kleid. © Fotomontage: Instagram/mareilehoeppner_official

Die 45-Jährige hat sich eine wohl verdiente Auszeit in Österreich gegönnt. Die Gelegenheit des traumhaften Bergpanoramas wollte sie sich dabei nicht entgehen lassen, um ein paar Bilder zu knipsen - und die können sich sehen lassen!

Mit ihren rund 139.000 Followern auf Instagram teilte Mareile einen heißen Schnappschuss, auf dem sie im Abendkleid vor der traumhaften Kulisse posiert. Der Ausblick dürfte die Fans bei dem Anblick jedoch herzlich wenig interessieren.

Denn die Moderatorin trägt ein bodenlanges, hautenges Kleid der Designerin Vera Wang. Der dünne Stoff umschmeichelt ihren Körper und setzt ihre Kurven perfekt in Szene, während das knallige Orange sie noch mehr strahlen lässt. Der Ausschnitt gewährt tiefe Einblicke.

Ihren Longbob hat Mareile zu sanften Wellen gestylt. Lässig lehnt sie an dem Balkongeländer und schaut verführerisch in die Kamera. "Letzte Postkarte - weil es so schön war", textet sie dazu.

Die Fans sind hin und weg! In den Kommentaren hagelt es nicht nur zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis, sondern auch Komplimente.

"Wow!", kommentiert Kollegin Caroline Beil (56). Andere Nutzer schwärmen: "Da könnte man schon schwach werden", "bezaubernd wie immer" oder "wunderschöne Frau."