Marianne Rosenberg denkt nicht an die Rente: "Wäre mir zu langweilig"

Berlin - Kurz vor ihrem 70. Geburtstag denkt Sängerin Marianne Rosenberg ("Er gehört zu mir") längst nicht an die Rente.

Die in Berlin geborene Sängerin feiert am Montag (10. März) ihren 70. Geburtstag. Vor 55 Jahren hatte sie als Teenagerin mit "Mr. Paul McCartney" ihren ersten Hit und seither steht sie auf der Bühne.

"Nur noch im Sessel zu sitzen und Stiefmütterchen zu pflanzen, wäre mir zu langweilig", sagte Rosenberg der "Bild am Sonntag".

"Dass es anders kam, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Meine frühen Songs haben all die Jahre überdauert und das Publikum will sie weiter hören", so die Sängerin. Zu ihren Konzerten kämen viele Menschen mit ihren Kindern und Enkeln.