Verrückt? Das macht Tochter von Schlager-Star Michelle abseits der Musikkarriere
Köln - Das Herz von Marie Reim schlägt nicht nur für Schlager: Abseits der Bühne hat die Tochter von Branchen-Ikone Michelle (54) noch eine zweite Leidenschaft, mit der sie wohl die wenigsten in Verbindung gebracht hätten.
Im Interview mit "Ippen.Media" offenbarte die 25-Jährige, warum sie sich dem Beruf als Sängerin auch noch der Astrologie verschrieben hat. "Das klingt für manche verrückt, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend", so die Entertainerin.
Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Ich mache das über ein Fernstudium rein aus eigenem Interesse - ohne berufliche Absichten." Es gebe auf diesem Gebiet sehr viel zu lernen. Insgesamt sei das Studium auf zwei bis drei Jahre angelegt.
"Man kann da schon viele faszinierende, detaillierte Aussagen treffen. Ich bin damit groß geworden. Alles, was spirituell und noch nicht zu 100 Prozent erforscht ist, finde ich toll", hatte Reim schon zu einem früheren Zeitpunkt einmal betont.
Sie glaube ganz viel an Energien, ans Manifestieren, das Gesetz der Anziehung und dass man mit Gedanken Realität schaffen könne. "Ein Partnerhoroskop für Raphael und mich habe ich aber vorher nicht gemacht", gestand sie jetzt im Interview. "Es passt trotzdem."
Marie Reim verrät: So hat sie Fußballprofi Raphael Wolf kennengelernt
Seit Anfang 2025 ist Marie mit dem ehemaligen Fußballprofi Raphael Wolf liiert. Erst kürzlich wagten die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und zogen in ein gemeinsames Zuhause.
Doch wie haben sich die beiden überhaupt kennengelernt? Auch darauf gab die gebürtige Kölnerin jetzt erstmals eine Antwort. Sie erklärte: "Dazu haben wir bisher nichts gesagt. Nur so viel: ganz klassisch in der echten Welt, nicht über eine App."
Inzwischen ist der Ex-Kicker aber nicht mehr nur Maries fester Partner, sondern auch ihr Manager. Die beiden sind mehr oder weniger rund um die Uhr zusammen. Gibt es da zwischen Beruflichem und Privatem überhaupt noch eine Grenze?
"Wir trennen das gar nicht, weil wir es nicht müssen. Meine Musik war für mich schon immer 24/7 präsent. Das Schöne ist: Wenn ich nachts um drei aufwache und eine Song-Idee habe, kann er sich auch dafür begeistern. Uns geht der Gesprächsstoff nie aus", schwärmt die Sängerin.
Titelfoto: Instagram/mariereim_official (Screenshot)