Baustellen, Babys und Babsi: Mario Barth sorgt für Lacher in Leipzig

Leipzig - Alles begann chaotisch. Grund dafür war nicht nur Mario Barth (51), der Samstagabend die Leipziger "Quarterback Immobilien Arena" füllte, sondern auch das Ende des RB Leipzig Spiels, welches kurz vorher den Verkehr in der gesamten Innenstadt lahmlegte.

Mario Barth (51) spielte am Samstagabend seine Show "Männer sind Frauen manchmal aber auch… vielleicht" in Leipzig. © Silvio Bürger

Gute Voraussetzungen also für alle, die aufgrund seiner Show "Männer sind Frauen manchmal aber auch… vielleicht" hineinwollten, während Tausende aus Leipzig hinauswollten.

Knapp eine halbe Stunde nach dem eigentlich angesetzten Show-Beginn saßen dann aber alle Gäste auf ihren Plätzen und es konnte losgehen.

Das Licht erlosch, der Countdown lief runter, der Vorhang fiel und der Comedian aus Berlin begrüßte seine Fans mit einem sehr passenden Einstieg.

Denn eines habe Leipzig sicher nicht zu wenig: BAUSTELLEN. Doch kein Problem, scherzte Barth: "Ich fühle mich ja wie zu Hause, ist in Berlin auch so."

Nachdem nun also das Eis gebrochen war, legte er in seiner Einleitung so richtig los.

Witze von Genderpolitik über Corona-Krise bis hin zur Gleichberechtigung und überhaupt, wieso darf man denn jetzt eigentlich nicht mehr Zigeunersoße sagen?