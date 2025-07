"Habe mörderlich Haue bekommen": Kleingartensheriff reagiert auf Shitstorm nach Temu-Werbung

Leipzig - Der sonst so beliebte Kleingartensheriff Michael Baumann (62) hat in dieser Woche ganz schön Gegenwind bekommen, denn viele Fans waren nicht einverstanden mit seinem Werbepartner. Jetzt reagiert er auf die Kritik.

Ohne viel Bearbeitung oder Effekte, wie sonst in seinen Videos, wendet er sich direkt an sein Publikum. Denn es ist ernst.

Der 62-Jährige sitzt nah vor der Kamera und schaut seine Follower durch das Handydisplay durch direkt an. "Ich habe ja von euch mörderlich Haue bekommen, weil ich für Temu Werbung gemacht habe", sagt der Leipziger in seinen Instagram-Stories.

Noch am Dienstag präsentierte er in einem Reel Produkte für den Kleingarten. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kleingartensheriff

Viele Follower sehen das anders. Am Dienstag hat Michael Baumann Gartenprodukte der chinesischen Online-Plattform Temu beworben und einen Rabattcode angeboten.

Seine Fans waren außer sich. "Sag mal, lieber Kleingartensheriff, handelst du noch nach eigenem Gewissen?" oder "Ich bin weg - Schnipp" kommentierten einige.

Die Kritik kann der Kleingartensheriff nicht ganz verstehen. "Ich habe bei Temu Sachen gekauft und Werbung gemacht, die ich auch vertreten kann", erklärt er.

Der Leipziger stellt auch klar, dass er nicht einfach irgendwas bewirbt. "Wenn ich Werbung mache, dann schau ich mir die Produkte sorgfältig an, bevor ich sage: Jo, okay, dafür mach'mer Werbung."

"Ich bin sorgfältig und passe auf. Das kann ich euch versprechen", versichert er.

Die Kommentare scheinen auch nicht spurlos an dem Gartenvorstand vorbeizugehen. "Also Leute, bleibt mir treu", bittet er seine Fans am Ende. Ob sie ihm verzeihen und er ihr Vertrauen zurückgewinnen kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.