Maffay-Sohn im Liebes-Glück: Neue Freundin ist keine Unbekannte

Yaris Maffay (21) verfolgt auch eine Karriere als Musiker. © Rolf Vennenbernd/dpa

Luca Grace Kampmann (27), die 2023 bei der TV-Show "The Voice of Germany" überzeugte, und der Musiker lernten sich im April bei einer Jam-Session in München kennen, wie Yaris gegenüber "Bild" verriet.

"Ich war beeindruckt von ihrer Erscheinung und starken Präsenz", erinnert sich der 21-Jährige. "Noch an dem Abend habe ich sie zum Essen eingeladen."

Rund drei Wochen später lud Yaris die Münchnerin auf eine Kreuzfahrt mit "Mein Schiff 1" ein. Peter Maffay war bei der "Rock 'n' Sail"-Kreuzfahrt zusammen mit seiner Band als musikalische Unterhaltung dabei.

Der Vater lernte die neue Liebe seines Sohnes zuvor zufällig kennen. "Mein Vater stand einmal spontan in der Tür meiner Wohnung in Tutzing am Starnberger See, als Luca Grace zu Besuch war. Da habe ich sie ihm vorgestellt", so Yaris.