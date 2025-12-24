Mark Forster offenbart in TV-Show: "Ja, wir haben uns getrennt"

Köln - Mit einem einzigen Satz sorgte Mark Forster (42) für ordentlich Gesprächsstoff. Vergangene Woche war der Sänger zu Gast in der WDR-Talkshow " Kölner Treff " und gab offen zu: "Ja, wir haben uns getrennt". Bei dieser Aussage stockte nicht nur dem Publikum der Atem.

Bereits in seiner Jugend machte Mark Forster (42) Musik - seine professionelle Karriere begann jedoch erst 2010. © Fotomontage/Instagram/markforsterofficial

Doch wer bei seinem überraschenden Statement an eine Beziehungskrise mit Ehefrau Lena Meyer-Landrut (34) denkt, liegt völlig falsch. Denn: Gemeint ist ein Abschied ganz anderer Art. Der Songwriter verabschiedet sich von seinem langjährigen Markenzeichen - seiner Cap.

Mark Forster, der fast nie ohne seine Kopfbedeckungen zu sehen war, erklärte im Gespräch selbstironisch, dass er sich von seinem bekannten Look verabschiedet habe. "Vielleicht habe ich den Style etwas zu lange gerockt", sagte der 42-Jährige. Die ikonische Kappe, die von Fans scherzhaft schon mit Udo Lindenberg (79) verglichen wurde, habe für ihn ausgedient.

Der Auslöser für das Gespräch war ein im September veröffentlichter Instagram-Beitrag. Auf diesem besagten Foto präsentierte sich der bekannte deutsche Musiker ohne Brille und Cap - für seine über 1,1 Millionen Intagram-Fans ein ungewohnter Anblick. "Haar Offenbarung …nun kann die Welt langsam heilen", schrieb er ironisch unter dem Bild.

Auch seine Fans feierten den Look des 42-Jährigen. "Oh!! Das ist so ungewohnt - das steht dir richtig gut", kommentierte eine Userin.