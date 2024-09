Mark Forster heißt in echt ganz anders: Doch woher stammt der Künstlername?

Popstar Mark Forster (41) ist Sohn einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters. © Henning Kaiser/dpa

"Meine Mutter kommt aus Polen, mein Vater ist Deutscher. Und meine Mutter wollte mich Marek nennen, das war meinem Vater zu polnisch", verriet der Ehemann von Lena Meyer-Landrut (33) im Podcast "Edeltalk".

Weiter verriet Mark Forster: "Dann haben sie mich Mark genannt. Meine Mutter hat das ignoriert und hat mich immer Marek genannt. Ich heiße ja auch nicht Forster mit Nachnamen, sondern Ćwiertnia."

Doch wie kam es zu dem Nachnamen, mit dem der Musiker einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, nachdem er im Jahr 2012 seine erste Single "Auf dem Weg" veröffentlichte?

Der Grund ist so profan wie amüsant. So konnten sich laut dem 41-Jährigen die Mitarbeiter der Plattenfirma damals seinen polnischen Nachnamen nicht merken - und machten daraus kurzerhand "Forster" - benannt nach der Forsterstraße in Kreuzberg, in der sich das Tonstudio befand.