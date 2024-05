AKW-Ende nur grüne Ideologie? Markus Lanz stellt Umweltministerin zur Rede!

Hamburg/Berlin - Der Atomausstieg in Deutschland sorgt weiterhin für Zoff im politischen Berlin. Die Union kritisiert Widersprüche in AKW-Akten und fordert Aufklärung. Die Ampel hingegen verteidigt ihr Vorgehen. In seiner Sendung vom Donnerstagabend wollte Markus Lanz (55) der Kontroverse näher auf den Grund gehen und stellte dafür Bundesumweltministerin Steffi Lemke (56, Grüne) zur Rede.