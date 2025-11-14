Als Journalistin antwortet, muss Markus Lanz lachen: "Können die Sendung auch beenden"

Hamburg - Die wirtschaftliche Lage Deutschlands war am Donnerstagabend das beherrschende Thema in der Talkshow von Markus Lanz (56). Obgleich der ernsten Situation, sorgte ein anwesender Gast direkt zu Beginn der Sendung für Heiterkeit beim Moderator.

Mit ihrer Notenvergabe brachte die studierte Betriebswirtschaftlerin Julia Löhr (49) den Moderator Markus Lanz (56) zum Lachen. © ZDF/Markus Hertrich

Anlass dafür war eine offene Frage von Lanz in die Gesprächsrunde: "Welche Zensur geben Sie gerade der deutschen Wirtschaft auf einer Skala von 1 bis 10?", wollte er wissen.

Zunächst bekam die FAZ-Journalistin Julia Löhr (49) das Wort, die sich auf eine "3" festlegte, wobei der "1" der schlechteste Wert sei.

"Bei 3?", hakte Markus Lanz entsetzt nach und brach zugleich in Gelächter aus. "Wir können die Sendung auch beenden", scherzte er angesichts der schier aussichtslosen Lage.

Auch bei Volkswirt Moritz Schularick (50) war die Einschätzung mit "3 bis 4" nicht wesentlich anders. "Wenn man in die Zukunft blickt, ist einfach nicht klar, was in fünf bis zehn Jahren die Wachstumsmotoren in Deutschland sein werden", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. "Wir verlieren gerade so ein bisschen die Zukunft und den Glauben an die Zukunft", so seine Warnung.