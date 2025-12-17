Markus Lanz fragt Sascha Lobo über Liebe zur KI: "Kann man auch flirten?"

Hamburg - Am Dienstagabend diskutierten die Gäste bei " Markus Lanz " über die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und auch deren Auswirkungen auf die Liebe im digitalen Zeitalter.

Digital-Experte Sascha Lobo (50, r.) führte im Verlauf der Sendung ein Gespräch mit ChatGPT. © PR/ZDF/Brand New Media

Wöchentlich nutzen mehr als 800 Millionen Menschen weltweit alleine die KI-Software ChatGPT des Unternehmens OpenAI. Die KI schreibt Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, generiert Bilder und ist mittlerweile für viele Jugendliche zum selbstverständlichen Begleiter und Ratgeber geworden.

"Haben Sie so einen Bot, mit dem Sie sich austauschen?", fragte ZDF-Gastgeber Lanz (56) Podcaster Sascha Lobo (50). "Können Sie mal zeigen, wie das funktioniert?"

"Klar", antwortete der Bestsellerautor und startete ein Gespräch mit der KI auf seinem Handy, die mit einer weiblichen Stimme freundlich und zugewandt antwortete.

"Kann man auch flirten?", fragte Lanz sichtlich neugierig, woraufhin Lobo der KI Komplimente machte und nach einem gemeinsamen Netflix-Abend fragte. Die Computerstimme zog sich jedoch freundlich aus der Affäre: "Ich freue mich, wenn meine Tipps dir helfen. Aber ich bin sozusagen immer hier, um zu quatschen und dir unter die Arme zu greifen - ganz ohne Netflix-Abend. Lass uns einfach nett und entspannt bleiben."