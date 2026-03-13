Haseloff warnt bei Lanz vor AfD-Wahlsieg: "Es geht um alles"

Hamburg - Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die AfD dabei seit Monaten klar vorne. Am Donnerstagabend diskutierten die Gäste bei Markus Lanz (56) über die Verschiebung des politischen Kräfteverhältnisses in Sachsen-Anhalt. Der langjährige Landesvater Reiner Haseloff ( CDU , 71) warnte dabei vor den Folgen einer Regierungsübernahme durch die AfD.

Zu Gast bei Markus Lanz (l., 56) war am Donnerstagabend der langjährige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU, 71). © ZDF/Cornelia Lehmann

"Es geht um alles", sagte Haseloff, der sich im Magdeburger Landtag so mach hitziges Wortgefechte mit AfD-Politikern geliefert hatte. "Es geht um dieses Land, unser Land, unsere Demokratie."

Bereits heute würden AfD-Abgeordnete mit einer Selbstsicherheit auftreten, als ob sie "kurz vor der Regierungsübernahme" seien, so der CDU-Politiker.

Die Themensetzung erinnere dabei teils an die der Nationalsozialisten aus den frühen 1930er-Jahren: "Schließung des Bauhauses, kulturelle Substitution demokratischer Traditionen, Druck auf die Oppositionen, [...] letztendlich der Umbau eines Landes hin zu einem völkischen System."

So seien etwa aktuelle Anträge "im Duktus dieser alten nationalsozialistischen Tradition" formuliert worden, sagte Haseloff, der im Januar nach 15 Jahren als Ministerpräsident den Staffelstab an seinen Wirtschaftsminister Sven Schulze (46, CDU) abgegeben hatte. Der CDU-Landesverband werde "alles dafür tun", dass die AfD nicht an die Macht komme.