KiK-Chef bei "Markus Lanz" mächtig wütend: "Das interessiert keine Sau!"

Hamburg/Bönen - Das EU-Lieferkettengesetz sorgte im Bundestag für Zoff. Die FDP stellte sich quer und wollte es stoppen. Doch erfolgreich war sie damit nicht - andere EU-Länder überstimmten Deutschland. Grund genug für Markus Lanz (54), das Gesetz näher zu betrachten und mögliche Konsequenzen für die Wirtschaft abzuklären. In seiner Sendung vom Mittwochabend war daher Manager Patrick Zahn (47) zu Gast.

Markus Lanz (54) begrüßte am Mittwochabend den FDP-Politiker Christian Dürr (46, v.l.), die Journalistin Ulrike Herrmann (60) und den KiK-Chef Patrick Zahn (47) in seiner Sendung. © ZDF/Cornelia Lehmann

Der Chef des Textil-Discounters KiK sprach sich prinzipiell für ein Lieferkettengesetz aus, jedoch nicht in der Form, wie es derzeit in Europa vorgesehen ist.

"Wenn es um die umgekehrte Beweislast geht, haben wir schon große Sorgen, was da an Klagewellen auf uns zurollt. Die zivilrechtliche Haftung ist also schon ein großes Thema", führte der CEO als Begründung aus.

"Was für ein Aufwand ist das Lieferkettengesetz für Sie?", fragte Lanz. Darauf der Geschäftsführer: "Also grundsätzlich ist der Aufwand für ein Unternehmen wie uns machbar. (...) Die Administration selber verursacht Kosten, aber die sind ableistbar."

Die Herausforderung sieht der 47-Jährige in der Rückverfolgung der einzelnen Produktbestandteile, insbesondere bei Herkunft von Garn und Baumwolle. "Dann wird's wirklich diffizil", so Zahn. Es könne passieren, dass der Lieferant bei den Angaben betrügt. Somit sei ein genauer Nachweis unmöglich.