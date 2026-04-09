Nahost-Experte verblüfft Markus Lanz: "Das würde man niemals öffentlich sagen"

Hamburg - Am Mittwochabend diskutierte Markus Lanz (57) mit der Journalistin Annett Meiritz (44) und dem Nahost-Experten Daniel Gerlach (49) über die aktuellen Entwicklungen des Krieges im Iran. Zum Ende der Sendung fiel dabei ein Satz, der aufhorchen ließ.

Zu Gast bei Markus Lanz (57, l.) waren am Mittwoch Anett Meiritz (44) und Daniel Gerlach (49). © PR/ ZDF/Cornelia Lehmann

So vermutet der Nahost-Experte, dass sich die Bundesregierung in der Nacht vor dem Ablaufen des von Trump an den Iran gestellten Ultimatums "ein Herz gefasst" habe und die Amerikaner kontaktierte.

Dabei habe man womöglich gedroht, den US-Streitkräften die wichtige Basis Ramstein auf deutschem Boden nicht zur Verfügung zu stellen, sollte Trump seine Ankündigung wahrmachen wollen, "das Land in die Steinzeit zu bomben".

"Das würde man niemals öffentlich sagen", spekulierte Gerlach. "Ich habe darüber keine Informationen, aber ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert ist." Anett Meiritz stützte diese Vermutung.

Andere Staaten hätten laut Gerlach bereits Ähnliches längst getan, wie etwa Italien, Frankreich oder Spanien, das seinen Luftraum während des Krieges für US-Jets gesperrt hatte.