"Lassen Sie mich jetzt aussprechen!": Gast rügt Markus Lanz

Hamburg - Wenn es ums Thema "Krieg" geht, ist er ein begehrter Gesprächspartner: Am Dienstagabend war wieder einmal Roderich Kiesewetter (62) in der Sendung von Markus Lanz (56) zu Gast. Während der Diskussion um den Nahost-Konflikt geriet der CDU-Sicherheitspolitiker dabei mit dem Moderator aneinander.

Am Dienstagabend ging es zwischen Markus Lanz (56, l.) und Roderich Kiesewetter (62, CDU) zur Sache. © ZDF/Cornelia Lehmann

Auslöser war eine Frage von Lanz zur Rolle Deutschlands: "Wenn der Spritpreis dann deutlich über zwei Euro ist, hört das dann auf mit der Moral und den klaren Bekenntnissen? Sagen wir dann, dass wir doch eingreifen und helfen müssen?", wollte er von seinem Gegenüber wissen.

Darauf Kiesewetter: "Das ist nicht das Thema. Das eigentliche Thema ist die Freiheit der Seewege." Dafür setze sich die Bundesrepublik weltweit mit ihrer Sicherheitsstrategie ein. "Und jetzt kommt der Punkt: Wir sagen, es ist nicht unser Krieg, aber es ist natürlich mittelbar unser Krieg."

Der Moderator ging dazwischen: "Es ist unser Benzinpreis, lass es uns so formulieren." Sofort widersprach Kiesewetter: "Nein. Das wäre ja eine doppelte Moral", stellte er fest, woraufhin Lanz wieder das Wort ergriff: "Entschuldigung, wir sind Spezialisten für Doppelmoral."

Der Politiker konterte dem Vorwurf: "Sie vielleicht. Ich nicht", warf er Lanz entgegen und musste ihn wenig später sogar rügen, als der Gastgeber seine weiteren Ausführungen unterbrach. "Lassen Sie mich jetzt aussprechen!", lautete seine Ansage.