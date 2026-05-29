Markus Lanz fragt CDU-Urgestein empört: "Ist das das nächste gebrochene Versprechen?"

Hamburg - Am Donnerstagabend war unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Hessens , Roland Koch (68), zu Gast bei Markus Lanz (57). Der prominente CDU -Politiker appellierte dringlichst an den Mut der Regierungsparteien, notfalls auch unliebsame Entscheidungen zu treffen.

Zu Gast in der ZDF-Talkshow war am Donnerstagabend der CDU-Politiker und Ex-Ministerpräsident von Hessen Roland Koch (CDU, 68). © ZDF/Cornelia Lehmann

"Herr Koch, werden Steuererhöhungen kommen?", fragte der Talkmaster den CDU-Politiker und engen Vertrauten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, 70).

"Ich persönlich glaube, dass, wenn man eine gute Steuerreform macht, die ja eigentlich beide Koalitionspartner wollen, ein Großteil der Leistungsträger in Deutschland entlastet werden kann", antwortete der 68-Jährige.

Klar sei dabei, dass die SPD wohl nur zustimmen werde, wenn die Steuern für Reiche angehoben werden. Koch selbst sehe bisher jedoch nicht, wie die Rechnung aufgehen solle, ohne auch andere Teile der Gesellschaft mehr zu belasten.

"Jedes Programm, wird nur dann gut sein, wenn es allen Bürgern Belastungen zumutet", so Koch. "Es gibt überhaupt keine Chance, angesichts der aktuellen Lage, ohne weitere Belastungen in die Zukunft zu gehen."

An dieser Stelle hakte Markus Lanz ein: "Und ist das dann das nächste gebrochene Versprechen? Ich hatte so viele Unionspolitiker in meiner Sendung, die ich gefragt habe, ob Steuererklärungen kommen. Man hat gesagt, es werde natürlich keine Steuererhöhungen geben, allein die Debatte darüber schade der deutschen Wirtschaft. Und jetzt haben wir wieder eine 180-Grad-Kehrtwende und sprechen über Steuererhöhungen."