"Sorry, wir sind keine Therapie-Stunde!": Als Journalistin ihr Beileid bekunden will, geht Markus Lanz dazwischen

Hamburg - Wirbel um den Kanzler-Posten: Im politischen Berlin kursieren derzeit Gerüchte um einen möglichen Putsch-Versuch gegen Regierungschef Friedrich Merz (70, CDU). Sie sind durch einen Hintergrundbericht des Fachportals "Table.Briefings" ausgelöst worden, dessen Chefredakteurin Helene Bubrowski (44) am Mittwochabend in der Sendung von Markus Lanz (57) zu Gast war. Mit ihr wollte der Moderator die Ursache für die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Union klären.

Am Mittwochabend kam Markus Lanz (57) mit der "Table.Briefings"-Journalistin Helene Bubrowski (44) ins Gespräch. © ZDF/Cornelia Lehmann (2)

"Ist das Thema von Merz nicht eigentlich in Wahrheit die gebrochenen Versprechen?", wollte Lanz von der Journalistin wissen.

Darauf Bubrowski: "Gebrochene Versprechen absolut." Sie finde zwar Politiker gut, die auch mal eine klare Ansage machen. Jedoch müsse man geäußerte Meinungen auch konstant vertreten und dürfe sich nicht wie Merz auf einem "Zick-Zack-Kurs" bewegen.

"Dazu kommt natürlich dieses hohe Maß an persönlicher Angegriffenheit. Und das tut mir als Bürgerin auch irgendwie leid, weil ich sehe, dass der Mann leidet ...", sagte die 44-Jährige, bevor sie von Lanz unterbrochen wurde.

"Sorry, wir sind keine Therapiestunde! Das muss man aushalten", ging der Moderator dazwischen. Er verwies auf Angela Merkel (71, CDU), die sich über 16 Jahre einiges hätte anhören müssen.