Markus Lanz konfrontiert CDU-Politiker mit Umfrage-Zahlen: Plötzlich verstummt sein Gast

Hamburg - Es war ein skurriler Moment: Am Mittwochabend ist der geladene CDU-Politiker Sepp Müller (37) im ZDF plötzlich verstummt, nachdem ihn Markus Lanz (57) mit einem Umfrage-Ergebnis konfrontiert hatte.

Markus Lanz (57, l.) überrumpelte den Politiker Sepp Müller (37, CDU) am Mittwochabend in seiner Sendung mit einer Umfrage. © ZDF/Cornelia Lehmann

Zunächst brachte der Moderator eine Aussage des Bundeskanzlers vor, dass es ein "gutes Jahr für uns" gewesen sei. "Was ist das? Ist das Realitätsverweigerung? Ist das Autosuggestion? Was ist das?", wollte Lanz wissen.

Darauf Müller: "Ich gehe fest davon aus, dass Friedrich Merz dort die Außenpolitik gemeint hat. Innenpolitisch müssen wir besser werden." Der Gastgeber bohrte weiter: "Das heißt, Sie sind nicht der Meinung, dass es ein gutes Jahr für Deutschland war?"

Der Politiker wiederholte: "Innenpolitisch müssen wir besser werden. Insbesondere beim Wirtschaftswachstum sind wir nicht da, wo wir hinwollen. Und deshalb kann das kein gutes Jahr für Deutschland in Summe gewesen sein."

Der Moderator merkte, dass er langsam vorankommt, und untermauerte seine Nachfragen noch mit einer Zahl: "87 Prozent sind mit der Bundesregierung unzufrieden", sagte er, woraufhin der Christdemokrat in Schweigen verfiel. Lanz nutzte die Pause und schlussfolgerte: "Nur noch 13 Prozent sind zufrieden mit dem, was Sie machen."