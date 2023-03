"Markus Lanz": Moderator teilt gegen FDP-Fraktionschef aus

Hamburg - In der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" am gestrigen Donnerstag war der Fraktionschef der FDP , Christian Dürr (45) zu Gast. Dieser musste sich von den anderen Gästen einiges anhören. Aber auch Moderator Markus Lanz (53) teilte gegen den Politiker aus.

Markus Lanz (53, l.) lieferte sich ein Wortgefecht mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr (45). © ZDF/Cornelia Lehmann

Drei Gäste hatte Markus Lanz in seiner ZDF-Talkshow am Mittwochabend geladen. Neben Zeit-Journalistin Petra Pinzler (58) und Grünen-Politiker Belit Onay (42), war auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr zu Gast.

Der 45-Jährige verteidigte in der Sendung die Klimapolitik seiner Partei, aber auch bei den Themen Tempolimit und Elektro-Autos musste der gebürtige Delmenhorster heftige Kritik einstecken.

"Dass Sie diesen Freiheitsbegriff immer noch massiv für die Freiheit von Autofahrern definieren. Dieser Begriff der Freiheit – den haben sie meiner Meinung nach nicht modernisiert. Sie haben da nichts verändert", ärgerte sich Zeit-Journalistin Petra Pinzler darüber, dass Dürr die weitere Nutzung von Autos mit Verbrenner-Motor mit einer gewissen "Freiheit" gleichsetzte.

Als sich der FDP-Fraktionschef auch noch gegen das Tempolimit in Deutschland aussprach, konnte sich auch Lanz nicht mehr zurückhalten: "Wirken wir damit nicht so retro und könnte das der Grund sein, warum sie gerade in den Wahlen so schlecht abschneiden?"