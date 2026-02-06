Markus Lanz schwärmt von Skisprung-Legende Jens Weißflog: "Er ist kein Wichtigtuer"

Oberwiesenthal - ZDF-Star Markus Lanz (56) gerät ins Schwärmen - und das ausgerechnet über einen Mann, der nie großartig umschwärmt werden wollte. In der aktuellen Folge des Podcasts "Lanz & Precht" spricht der TV-Moderator über eine seiner großen Sport-Idole: Skisprung-Legende Jens Weißflog (61).

Der zweifache Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog (61) ist auch nach seinem Karriereende auf dem Boden geblieben, betreibt ein Hotel in Oberwiesenthal (Erzgebirge). © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich war immer so ein Fan", sagt Lanz in seiner aktuellen Podcast-Ausgabe. Man hört förmlich, wie beeindruckt der TV-Moderator vom dreimaligen Skisprung-Olympiasieger ist - und das nicht nur mit Blick auf die zahlreichen Erfolge, sondern auch wegen der Art, wie Weißflog sein Leben nach dem Ruhm gemeistert hat.

Denn der 61-Jährige war ein wahrer Ausnahmesportler: zweifacher Olympiasieger, viermaliger Gewinner der Vierschanzentournee, Weltmeister. Erfolge, von denen andere nur Träumen.

Schon als junger Mann stand er ganz oben, entwickelte sich zur Skisprung-Ikone in Ost und West. Und dann? Für viele Sportstars beginnt nach dem Karriereende der tiefe Fall.

Lanz bringt es auf den Punkt: "Es ist ja immer die große Schwierigkeit bei Sportlern, die in sehr jungen Jahren unglaublich viel erreichen. Und plötzlich zieht einer den Stecker und plötzlich ist das alles vorbei."