Taurus-Lieferung polarisiert noch immer: Röttgen wirft Scholz "Angstkampagne" vor

Hamburg - Am Mittwochabend diskutierten die Gäste bei " Markus Lanz " (56) über die schwierige Lage in der Ukraine und aktuelle Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Thema waren auch deutsche Waffenlieferungen an die ukrainische Armee. Dabei kam der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Norbert Röttgen (CDU, 60), beim Versuch, das Nein von Kanzler Friedrich Merz zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus zu verteidigen, sichtlich ins Schwimmen.

Markus Lanz (56, l.) diskutierte am Mittwochabend mit CDU-Politiker Norbert Röttgen (60) ein weiteres Mal über Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. © PR/ZDF/Markus Hertrich

"Herr Röttgen, wären Sie immer noch für die Lieferung von Taurus?", fragte der ZDF-Gastgeber den CDU-Politiker.

"Ich war dafür, ich bin noch dafür", antwortete der Außenpolitiker, um dann ein Stück weit vom Thema abzulenken und über die deutsche Unterstützung bei der Entwicklung einer leistungsfähigen Rakete durch die Ukraine zu sprechen.

Doch Talkmaster Lanz ließ dem Politprofi dieses Manöver nicht durchgehen und fragte erneut nach der Möglichkeit einer Taurus-Lieferung an das von Russland angegriffene Land.

Röttgen lenkte jedoch nochmals ab, indem er gegen Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 67) nachtrat: "Diese ganze Debatte ist anhaltend davon geprägt, dass wir einen Bundeskanzler hatten, der gegen diese Unterstützung eine wirkliche Angstkampagne gemacht hat." Lanz hakte sichtlich amüsiert nach: "Und jetzt sind die Vorbehalte in der deutschen Bevölkerung so groß, dass auch ein Bundeskanzler Merz nicht mehr dafür entscheiden kann?"