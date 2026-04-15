"Nicht schlau genug": Markus Lanz von Selbstzweifeln geplagt

Hamburg - Er ist einer der bekanntesten Moderatoren im Deutschen Fernsehen: Markus Lanz (57). Doch trotz seines jahrelangen Erfolgs plagen selbst den größten TV -Profi immer wieder Selbstzweifel.

Markus Lanz (57) plagen immer wieder Selbstzweifel. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Immer wieder begleiten den Podcaster Unsicherheiten: "Nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht schlau genug", zählt Lanz im Gespräch mit "Stern" seine Zweifel auf. "Aber vielleicht hat es genau deshalb mit mir und Deutschland so gut gepasst: immer zweifeln, immer hinterfragen."

Gebürtig kommt der 57-Jährige nämlich aus Italien und wuchs mit einem Bruder und einer Schwester in Südtirol auf. Selbstzweifel werden nach Aussage des Moderators oft als Makel beklagt. "Aber ich glaube, dass es genau der Zweifel war, der Wunsch, es immer noch ein bisschen besser zu machen, der dieses Land so erfolgreich gemacht hat."

Generell habe er als Kind bereits früh arbeiten müssen, etwa auf Kartoffeläckern und in Hotels als Tellerwäscher. "Und dabei habe ich ständig von Leuten gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Das war üble Kinderarbeit und hat mich sehr geprägt." Doch genau diese Erfahrung war es, die ihm den Antrieb gegeben habe, aus diesen Gegebenheiten herauszukommen.

"Herumgeschubst zu werden, ist ein Minderwertigkeitskomplex, den viele arme Leute haben. Und es war auch mein Minderwertigkeitskomplex", erklärt er dazu weiter. Heute führe er ein selbstbestimmtes Leben. Es sei seiner Meinung nach "das Beste, was man erreichen kann."