Gast klärt Markus Lanz auf: "Haben gehofft, dass die Russen kommen"

Am Donnerstagabend tauschte sich Markus Lanz (56, l.) mit Zeitzeugin Ruth Winkelmann (96) über das Ende des Zweiten Weltkriegs aus. © ZDF/Cornelia Lehmann

Zunächst machte der Moderator seine große Hochachtung gegenüber der Zeitzeugin deutlich: "Es ist etwas Besonderes, dass Sie heute hier sitzen", betonte Lanz. "Sie sitzen da - in Farbe. Sie bewegen sich, Sie reden, Sie sind kein Schwarz-Weiß-Foto in irgendeinem Geschichtsbuch."

Winkelmann sei bei Kriegsende 16 Jahre alt gewesen. "Dieser 8. Mai, die Tage davor, die Tage danach - wie haben Sie das in Erinnerung? Können Sie mal versuchen, uns diese Atmosphäre zu beschreiben? Was war das für eine Situation?", fragte Lanz.

"Also davor hatten wir nur Hunger und haben gehofft, dass bald die Russen kommen, dass wir frei sind. Wir haben sie gehört, schon Wochen vorher, denn sie kamen ja von Osten und gerade in Wittenau war es so, dass [Richtung] Osten keine Häuser standen, also hat man täglich gehört, dass die Russen immer dichter kamen", klärt die Berlinerin auf.

Weiter erzählte sie: "Wir hatten im Norden von Reinickendorf das große Glück gehabt, dass wir eine Kampftruppe hatten, die weder geplündert noch vergewaltigt hat."

Lanz schlussfolgert: "Deswegen schreiben Sie in Ihrem Buch: 'Diese Russen hätte ich allen anderen auch gewünscht.'" Winkelmann nickte und bejahte.